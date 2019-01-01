Климатолог: Глобальное потепление не поможет черным вдовам - паукам выжить в Москве
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев эфире НСН выразил сомнение, что черные вдовы смогут надолго остаться в средней полосе.
Ядовитые пауки появились в Москве и области из-за глобального потепления. В столичном регионе уже зафиксировано два случая укусов. Сообщается, что речь идет о каракурте из рода черных вдов, который обычно обитает в Средней Азии. Укус черной вдовы смертельно опасен. Яд действует немедленно, появляется жгучая боль в месте укуса. Прижимание места укуса помогает приостановить распространение яда, однако, в любом случае, необходима экстренная госпитализация. Узнать каракурта можно по красным пятнам на брюшке, но взрослые особи могут быть абсолютно черными по своему окрасу.
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев подтвердил НСН, что глобальное потепление действительно сказывается на переселении видов. Вместе с тем, он выразил сомнение, что, в частности, пауки каракурты смогут пережить российскую зиму и остаться в средней полосе надолго.
«Разумеется, повышение температуры воздуха, которое имеет место в России и, в частности, в Москве сказывается в этом смысле благоприятно для распространения ареала обитания выше обозначенных каракуртов. Но, насколько достаточны эти условия, я не могу сказать. В какой-то степени этом могло сказаться, но вряд ли она является решающей. Учтите, что мы все-таки находимся в средней полосе России, как следствие, у нас зима и лето отличаются значительно сильнее, чем в той же Средней Азии. Смогут ли выше обозначенные каракурты выжить в суровых условиях российской и московской зимы – тоже вопрос», - объяснил он.
Климатолог также объяснил, что пережит такое «переселение» будет трудно не только представителям фауны. По его словам, сомнение вызывает и миграция растений.
«Ареалы расширяются. В первую очередь, сельскохозяйственные угодья могут изменяться, более теплолюбивые растения могут появляться и культивироваться. Но каждому виду, как известно, присущ не только положительный, но и отрицательный факторы. То есть одновременно идет распространение и насекомых-вредителей, которые уничтожают те самые растения, которые могут подаваться в более северные потеплевшие края», -
Киселев также рассказал, что на сегодняшний день есть много исследований влияния глобального потепления на климат и человечество в целом, однако пока система оценок не является корректной.
«На эту тему сейчас очень много всевозможных суждений. Буквально на днях появилась статья в журнале “Nature” о том, что, например, глобальное потепление способствует частоте и вероятности возникновения вооруженных конфликтов. Понятно что потепление, допустим, в Африке может способствовать засухам дополнительным, как следствие, голоду и всем последующим аспектам. Эта тема обсуждается, но она скорее умозрительная, но достаточно трудно сделать корректные оценки, насколько это влияет», - сообщил собеседник НСН.
Ранее австралийские эксперты предрекли катастрофическое повышение температуры на Земле в ближайшие 30 лет. Причинами будущего коллапса они назвали изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис. Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев объяснил НСН, почему никакие срочные меры уже не изменят хода событий.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей