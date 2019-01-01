Климатолог: Глобальное потепление не поможет черным вдовам - паукам выжить в Москве

Ядовитые пауки появились в Москве и области из-за глобального потепления. В столичном регионе уже зафиксировано два случая укусов. Сообщается, что речь идет о каракурте из рода черных вдов, который обычно обитает в Средней Азии. Укус черной вдовы смертельно опасен. Яд действует немедленно, появляется жгучая боль в месте укуса. Прижимание места укуса помогает приостановить распространение яда, однако, в любом случае, необходима экстренная госпитализация. Узнать каракурта можно по красным пятнам на брюшке, но взрослые особи могут быть абсолютно черными по своему окрасу.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев подтвердил НСН, что глобальное потепление действительно сказывается на переселении видов. Вместе с тем, он выразил сомнение, что, в частности, пауки каракурты смогут пережить российскую зиму и остаться в средней полосе надолго.

«Разумеется, повышение температуры воздуха, которое имеет место в России и, в частности, в Москве сказывается в этом смысле благоприятно для распространения ареала обитания выше обозначенных каракуртов. Но, насколько достаточны эти условия, я не могу сказать. В какой-то степени этом могло сказаться, но вряд ли она является решающей. Учтите, что мы все-таки находимся в средней полосе России, как следствие, у нас зима и лето отличаются значительно сильнее, чем в той же Средней Азии. Смогут ли выше обозначенные каракурты выжить в суровых условиях российской и московской зимы – тоже вопрос», ­- объяснил он.