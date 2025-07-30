Роскомнадзор назвал причину блокировки Speedtest
Блокировка в России американского сервиса Speedtest связана со сбором чувствительных данных. ОБ этом заявили в Роскомнадзоре.
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Регулятор уточнил, что Speedtest собирал информацию об устройстве российской сети связи, мощности её узлов и работоспособности.
«Эти данные могут использоваться для планирования, организации и проведения и оценки эффективности атак на российские сети связи и подключенные к ним системы предприятий и организаций», - говорится в сообщении.
Ранее в Роскомнадзоре заявили, что решения об ограничении доступа в РФ к тем или иным платформам принимаются в установленном порядке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru