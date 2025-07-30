Первая австралийская космическая ракета упала сразу после взлета

Инцидент произошёл на площадке Боуэн в штате Квинсленд. Ракета компании Gilmour Space упала и загорелась едва поднявшись над стартовой башней. «Полёт» Eris 1 продлился всего 14 секунд.

Директор по маркетингу и коммуникациям Gilmour Space Мишель Гилмор указала, что в компании были готовы к неудаче, так как ракета была старой и простояла на стартовой площадке полтора года.

«Полетела, я счастлив. Конечно, хотелось бы больше времени в полёте, но я доволен и так», - добавил гендиректор Gilmour Space Адам Гилмор.

Ранее в Китае был успешно осуществлён пробный запуск первой в стране многоразовой ракеты от частной компании Sepoch, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».