Первая австралийская космическая ракета упала сразу после взлета
Запуск первой австралийской космической ракеты Eris 1 оказался неудачным. Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошёл на площадке Боуэн в штате Квинсленд. Ракета компании Gilmour Space упала и загорелась едва поднявшись над стартовой башней. «Полёт» Eris 1 продлился всего 14 секунд.
Директор по маркетингу и коммуникациям Gilmour Space Мишель Гилмор указала, что в компании были готовы к неудаче, так как ракета была старой и простояла на стартовой площадке полтора года.
«Полетела, я счастлив. Конечно, хотелось бы больше времени в полёте, но я доволен и так», - добавил гендиректор Gilmour Space Адам Гилмор.
Ранее в Китае был успешно осуществлён пробный запуск первой в стране многоразовой ракеты от частной компании Sepoch, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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