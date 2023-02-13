Смотрим по привычке: Телевидение назвали холодным медиа
Доверие к телевидению точно выше 40 процентов, но это холодное медиа, а люди уже привыкли реагировать, писать комментарии, сказал НСН политолог Илья Гращенков.
Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре НСН заявил, что в сельской местности телевидение служит основным источником информации.
Среди всех СМИ россияне сильнее всего доверяют центральному телевидению (53%), региональному ТВ (47%) и местной прессе (33%), показал январский опрос ВЦИОМ. В прошлом году центральному телевидению доверяли 60% опрошенных. Telegram-каналам как источнику новостной информации доверяет 31% респондентов, 23% им не доверяют, а 39% ими не пользуются, говорится в исследовании. Гращенков считает, что в глубинке люди больше доверяют местным СМИ.
«Россия – большая страна. Часть сельского населения в принципе только из телевизора получает информацию. Там есть такие форматы, как шоу с экспертами, являющимися авторитетами, потому доверие к ним, как к телепроповедникам, аккумулируется на телевидение. Однако я смотрел ряд «полевых» исследований во время предвыборных кампаний. В них телевидение занимает 2-3 место, люди доверяют местным СМИ, либо соцсетям», - сказал Гращенков.
Собеседник НСН считает, что на показатели влияют демографические вопросы.
«Думаю, что рейтинг доверия к телевидению выше 40%. Телевидение – это холодное медиа, люди уже привыкли реагировать – ставить лайки, писать комментарии. На цифры влияют несколько факторов. Естественная убыль населения старшего возраста, молодежь больше пользуется интернетом, соцсетями, а там другие лидеры мнений», - отметил Гращенков.
Ранее политолог Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что опросы ВЦИОМ нельзя считать репрезентативными в виду осторожности и скрытности людей.
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