ВЦИОМ: больше половины россиян верят центральному телевидению
Центральному телевидению доверяют 53% россиян. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным социологов, 18% опрошенных заявили, что «определенно доверяют» центральному телевидению, еще 35% «скорее доверяют». С доверием относящихся к региональному и местному телевидению оказалось меньше - 15% «определенно доверяют» и 23% - «скорее доверяют».
Доверие центральной и местной прессе высказали лишь 23% респондентов. Новостным, аналитическим, официальным сайтам в интернете – 35%. А телеграм-каналам верят 31% россиян.
Региональному и местному радио граждане доверяют в 25% случаев, а центральным радиостанциям еще меньше – 24% участников опроса. К мессенджерам сохраняют доверие 27%, соцсетям - 23%.
Телефонное исследование ВЦИОМ провел 14 января. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
7 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на конференции по борьбе с дезинформацией заявил, что «внутри России подавление свободы слова и свободы СМИ достигло беспрецедентного уровня, как при любом авторитарном режиме».
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