«Лишнего не скажут»: Политолог усомнился в достоверности опросов ВЦИОМ
Мы живем в такое время, когда лучше лишнего не говорить, а это отражается на соцопросах, сказал НСН политолог Константин Калачев.
Политолог Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что опросы ВЦИОМ нельзя считать репрезентативными в виду осторожности и скрытности людей.
Среди всех СМИ россияне сильнее всего доверяют центральному телевидению (53%), региональному ТВ (47%) и местной прессе (33%), показал январский опрос ВЦИОМ. В прошлом году центральному телевидению доверяли 60% опрошенных. Telegram-каналам как источнику новостной информации доверяет 31% респондентов, 23% им не доверяют, а 39% ими не пользуются, говорится в исследовании. Калачев убежден, что ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей.
«Мне кажется ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей. Я сомневаюсь в репрезентативности этих опросов. Люди привыкли говорить одно, думать второе, а делать третье. Не будет человек говорить, что он читает Стрелкова или Галлямова (признан иноагентом в РФ). Зачем? Мы живем в такое время, когда лучше лишнего не говорить, что и отражается на соцопросах. То, как люди отвечают незнакомым им людям, не надо воспринимать абсолютно буквально. Меня, когда спрашивают, что смотрю, я отвечаю: телеканал «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иноагента), которого уже давно нет у нас», - сказал Калачев.
Собеседник НСН отметил, что в конечном итоге интернет победит телевизор.
«У нас средний возраст населения 41 год. Если человек мобилен, то ему удобнее пользоваться интернетом в качестве источника информации. Но многое будет зависеть от технических возможностей. Нужен устойчивый интернет, чтобы идти по улице и читать новости. Чем хуже будет общая ситуация, чем меньше будет в обществе позитива, тем больше будут востребованы альтернативные источники информации. Уровень тревожности отражается на рейтингах. Доверие к телевидению – не означает интерес к нему. Конечно, телевидение будет терять свои позиции в перспективе. Люди все больше и больше начинают искать развлекательный контент», - пояснил Калачев.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил НСН, что система «Окулус», способная с помощью искусственного интеллекта выявлять запрещенный контент на фото или видео, будет не принимать решение, что делать с проблемными изображениями, а лишь классифицировать их, пока что точность ее работы — не выше 90%.
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