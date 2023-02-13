«Лишнего не скажут»: Политолог усомнился в достоверности опросов ВЦИОМ

Мы живем в такое время, когда лучше лишнего не говорить, а это отражается на соцопросах, сказал НСН политолог Константин Калачев.

Политолог Константин Калачев заявил в беседе с НСН, что опросы ВЦИОМ нельзя считать репрезентативными в виду осторожности и скрытности людей.

ВЦИОМ: больше половины россиян верят центральному телевидению

Среди всех СМИ россияне сильнее всего доверяют центральному телевидению (53%), региональному ТВ (47%) и местной прессе (33%), показал январский опрос ВЦИОМ. В прошлом году центральному телевидению доверяли 60% опрошенных. Telegram-каналам как источнику новостной информации доверяет 31% респондентов, 23% им не доверяют, а 39% ими не пользуются, говорится в исследовании. Калачев убежден, что ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей.

«Мне кажется ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей. Я сомневаюсь в репрезентативности этих опросов. Люди привыкли говорить одно, думать второе, а делать третье. Не будет человек говорить, что он читает Стрелкова или Галлямова (признан иноагентом в РФ). Зачем? Мы живем в такое время, когда лучше лишнего не говорить, что и отражается на соцопросах. То, как люди отвечают незнакомым им людям, не надо воспринимать абсолютно буквально. Меня, когда спрашивают, что смотрю, я отвечаю: телеканал «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иноагента), которого уже давно нет у нас», - сказал Калачев.

«Костяная нога»: Клименко допустил блокировку YouTube в России

Собеседник НСН отметил, что в конечном итоге интернет победит телевизор.

«У нас средний возраст населения 41 год. Если человек мобилен, то ему удобнее пользоваться интернетом в качестве источника информации. Но многое будет зависеть от технических возможностей. Нужен устойчивый интернет, чтобы идти по улице и читать новости. Чем хуже будет общая ситуация, чем меньше будет в обществе позитива, тем больше будут востребованы альтернативные источники информации. Уровень тревожности отражается на рейтингах. Доверие к телевидению – не означает интерес к нему. Конечно, телевидение будет терять свои позиции в перспективе. Люди все больше и больше начинают искать развлекательный контент», - пояснил Калачев.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко заявил НСН, что система «Окулус», способная с помощью искусственного интеллекта выявлять запрещенный контент на фото или видео, будет не принимать решение, что делать с проблемными изображениями, а лишь классифицировать их, пока что точность ее работы — не выше 90%.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВЦИОМСоцопросИнтернетТелевидение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры