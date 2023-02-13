«Лишнего не скажут»: Политолог усомнился в достоверности опросов ВЦИОМ

Среди всех СМИ россияне сильнее всего доверяют центральному телевидению (53%), региональному ТВ (47%) и местной прессе (33%), показал январский опрос ВЦИОМ. В прошлом году центральному телевидению доверяли 60% опрошенных. Telegram-каналам как источнику новостной информации доверяет 31% респондентов, 23% им не доверяют, а 39% ими не пользуются, говорится в исследовании. Калачев убежден, что ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей.

«Мне кажется ВЦИОМ не вполне точно отражает настроения людей. Я сомневаюсь в репрезентативности этих опросов. Люди привыкли говорить одно, думать второе, а делать третье. Не будет человек говорить, что он читает Стрелкова или Галлямова (признан иноагентом в РФ). Зачем? Мы живем в такое время, когда лучше лишнего не говорить, что и отражается на соцопросах. То, как люди отвечают незнакомым им людям, не надо воспринимать абсолютно буквально. Меня, когда спрашивают, что смотрю, я отвечаю: телеканал «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иноагента), которого уже давно нет у нас», - сказал Калачев.