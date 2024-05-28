«Просили говорить ГАИ»: Почему ГИБДД решили вернуть старое название

Он также заверил, что смена аббревиатуры не доставит сильных хлопот, так как все будет происходить постепенно.

«Но все равно это не вопрос, который решается в один день. Затраты будут, но если их размазывать на большой промежуток времени – это не будет накладно», - рассказал он.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал НСН, что факт опасного вождения доказать будет сложно. Так он прокомментировал новый законопроект Кабмина об ответственности за опасное вождение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

