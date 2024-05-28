«Просили говорить ГАИ»: Почему ГИБДД решили вернуть старое название
Многие люди в быту продолжали пользоваться старым названием ГАИ, заявил НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Аббревиатура ГИБДД так и не прижилась в народе, поэтому решили вернуть старое название Госавтоинспекция (ГАИ), рассказал НСН автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее стало известно, что ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников. Он уточнил, что название ГИБДД полностью убирается. Также он отметил, что не знает, будет ли переименование полиции в милицию, но Госавтоинспекция уже есть. Аббревиатура ГАИ была учреждена в 1936 году и существовала под этим названием до 1998 года.
Автоэксперт пояснил, что одной из причин принятия такого решения стала неблагозвучность названия.
«Эта идея была от руководства ГАИ, насколько я знаю. Дело в том, что нынешнее название, придуманное 25 лет назад, и произносится, и звучит коряво. И несмотря на то, что оно у нас столько лет, люди чаще пользовались аббревиатурой ГАИ и словосочетанием Госавтоинспекция. Просто теперь решили привести все это к нормальному знаменателю. Тем более что несколько лет назад было принято решение о двойном названии. То есть разрешалось старое и новое. Поскольку я работаю в медиа, меня даже чаще просили в публичном поле употреблять именно Госавтоинспекция. Хотя официально подписанного документа я еще не видел», - поделился Моржаретто.
Он также заверил, что смена аббревиатуры не доставит сильных хлопот, так как все будет происходить постепенно.
«Но все равно это не вопрос, который решается в один день. Затраты будут, но если их размазывать на большой промежуток времени – это не будет накладно», - рассказал он.
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