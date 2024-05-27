В Госдуме предложили запретить выносить штрафы с передвижных камер на дорогах
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете применения на дорогах мобильных комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Об этом пишет «Российская газета».
Предполагается, что соответствующие изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях. Парламентарии предлагают запретить автоматически выносить штрафы автомобилистам с передвижных и мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД. Сейчас штрафы со всех видов камер на дорогах в автоматическом режиме выносятся собственнику машины независимо от того, кто находился за рулем, и это становится исключением из презумпции невиновности.
Как отметил автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передвижные комплексы используют в основном частные структуры, и для увеличения числа выявленных правонарушений владельцы могут некорректно устанавливать камеры или искусственно увеличивать показатель погрешности. Парламентарий предлагает сохранить в Административном кодексе исключение в презумпции невиновности лишь для стационарных камер. При этом мобильные комплексы будут предоставлять материалы о правонарушении, которое в дальнейшем начнет расследовать ГИБДД и возбуждать административное дело в отношении конкретного нарушителя, находившегося за рулем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru