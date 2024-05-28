Глава ГАИ Черников: За «запрещенные» Минздравом лекарства не будут лишать прав

Он отметил, что в СМИ появился «вброс», согласно которому тех, кто употребил лекарства из списка Минздрава, ГИБДД будет отлавливать и лишать прав.

«Я позвонил (министру здравоохранения – ред. НСН) Михаилу Мурашко. А он сказал, что Минздрав опубликовал опровержение всего, что есть», — сказал Черников, слова которого приводит РБК.

Ранее Минздрав предоставил в ответ на депутатский запрос Ярослава Нилова список медицинских препаратов, которые нежелательно употреблять за рулем. При этом Михаил Мурашко отмечал, что список лекарств, после которых якобы запрещено управлять автомобилем, носит информационный характер и не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение, передает «Радиоточка НСН».

