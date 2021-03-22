Мясников рассказал о пользе прививки Путина для всей страны

Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью "Радиоточке НСН" заявил, что желание президента Владимира Путина привиться от коронавируса завтра, 23 марта, повысит доверие к отечественной вакцине. Однако ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять, каким именно препаратом вакцинируется глава государства.

«Я могу только строить предположения о том, какой вакциной будет прививаться наш президент. "Спутник V" доступен какое-то время, а "ЭпиВакКорона" вводится как раз с середины марта, делайте выводы. Я просто сопоставил даты. А вообще я далёк от того, чтобы говорить, какая вакцина лучше или хуже, потому что все наши препараты достаточно эффективны, с отсутствием каких-то выраженных побочных явлений. Слабые побочные, проходящие явление есть у любой вакцины», - отметил Мясников.