Мясников рассказал о пользе прививки Путина для всей страны
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН предположил, какой именно препарат для вакцинации выберет глава государства.
Врач и телеведущий Александр Мясников в интервью "Радиоточке НСН" заявил, что желание президента Владимира Путина привиться от коронавируса завтра, 23 марта, повысит доверие к отечественной вакцине. Однако ранее представитель Кремля Дмитрий Песков не стал уточнять, каким именно препаратом вакцинируется глава государства.
«Я могу только строить предположения о том, какой вакциной будет прививаться наш президент. "Спутник V" доступен какое-то время, а "ЭпиВакКорона" вводится как раз с середины марта, делайте выводы. Я просто сопоставил даты. А вообще я далёк от того, чтобы говорить, какая вакцина лучше или хуже, потому что все наши препараты достаточно эффективны, с отсутствием каких-то выраженных побочных явлений. Слабые побочные, проходящие явление есть у любой вакцины», - отметил Мясников.
Кроме того, собеседник НСН заявил, что решение главы государства привиться от COVID-19, будет положительно оценено россиянами.
«Вот ко мне приходят пациенты и спрашивают, почему Владимир Владимирович не прививается? На это я отвечал, что глава государства должен строго придерживаться того, что написано. Поэтому, если "ЭпиВакКорона" оттестирована для людей этого возраста, он не будет, наверное, делать другую вакцину. А дождётся той, которая для этого возраста официально подходит. Хотя, и "Спутник V", прекрасно подходит для этих вещей. Лично я себе делал "Спутник V". А мы с Владимиром Владимировичем одного возраста (Путину – 68 лет – прим. НСН).
Что касается темпов вакцинации, то, по мнению Мясникова, сделанная Путиным прививка от COVID-19, вероятно, их ускорит. Он ещё раз напомнил, что прививка, прежде всего, важна для людей с хроническими заболеваниями, а также для людей в возрасте 65+, то есть, для групп риска.
«Посмотрите на плакаты в Москве. На них написано: "Я привился". Проценко (Денис Проценко - главврач больницы №40 в Коммунарке – прим. НСН) говорит: "Я привился". Многие артисты, а также Леонид Рошаль. Я считаю, что личный пример таких людей усиливает доверие к вакцине, и, конечно, ускоряет темпы вакцинации», - резюмировал врач.
Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин привился от коронавируса. По его словам, ему уже успели ввести оба компонента вакцины «Спутник V». Нарышкин сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и «комфортно». Также от COVID-19 вакцинировались глава Центробанка Эльвира Набиуллина и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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