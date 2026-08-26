«Пристреливаются»: У нового мессенджера от Wildberries не нашли ярких преимуществ
Мессенджер Wildberries пока "сырой", и непонятно, чем он будет привлекать пользователей, заявил НСН Владимир Зыков.
Главный редактор интернет-издания «Runet» Владимир Зыков в разговоре с НСН перечислил как слабые места нового мессенджера Wildberries, так и возможные пути его развития, однако подчеркнул, что пока сервис не способен составить серьезную конкуренцию другим площадкам.
Wildberries запустил собственный мессенджер WB Chat, сервис уже появился в разных магазинах приложений. Авторизация доступна через WB ID, а диалоги разделены на четыре вкладки: «Все», «Чаты», «Группы» и «Каналы». При помощи мессенджера можно обмениваться сообщениями, фото, видео и менять статусы. Кроме того, на платформе доступна расшифровка голосовых сообщений. Зыков признался, что был удивлен запуском приложения на фоне постоянных беспилотных атак на логистические комплексы компании.
«Учитывая текущие обстоятельства, которые давят на Wildberries в связи с ударами БПЛА по их складам, так как компания несет существенные убытки, мы думали, что они всё-таки свой продукт не выпустят, потому что неподходящее время. Но они выпустили его — молодцы, красавчики. Пока непонятно, зачем он нужен. Я так понимаю, что они пристреливаются. Скорее всего, они просто смотрят, как оно пойдет: статистика, нагрузки и так далее. Дали функционал, а дальше делайте, что хотите. Но, наверное, в 2026 году это не самый правильный подход при создании мессенджера, потому что тренды, возможности, потребности ушли далеко вперед», — отметил собеседник НСН.
Он отметил, что ярких отличительных черт, которые привлекали бы пользователей, у WB Chat пока нет.
«Визуально он очень простой. Весь минимально необходимый набор функций там есть, но он не очень красивый визуально, не очень подпадает под современные тренды по дизайну мессенджеров. У него пока нет API в каналах. Нет возможности увидеть просмотры поста, то есть нет "глазика", который показывает, сколько человек его посмотрели. Реакции сделаны не самым лучшим образом, так как ты нажимаешь, и выводится вообще весь эмодзи-ряд, так в современных мессенджерах не делается. Также у них нет быстрых видеореакций, аналогов видеокружочков в Telegram, которые очень востребованы. В целом не очень понятно сейчас, зачем им пользоваться. Понятно, что Wildberries — крупнейшая платформа, что они могут через главную страницу нагнать в мессенджер сколько угодно людей. И, наверное, на это ставка и сделана. Но поскольку любые сервисы создаются, чтобы зарабатывать деньги, чтобы это помогало в бизнесе, то стоит ожидать, что потом будет интеграция, например, с тем же Wibes — это сервис Wildberries для коротких видео и видеошопинга, как в TikTok, и с основным своим каталогом товаров. Это самое очевидное из того, что они могут делать и, наверное, будут делать», — поделился мнением Зыков.
Отсутствие API, программного интерфейса приложения, которое позволяет сервису взаимодействовать с другими платформами, он назвал одним из самых серьезных пробелов WB Chat.
«Когда профессиональное сообщество заходит на платформу, им важна возможность автоматизации публикаций. То есть они делают кроссплатформенную публикацию, когда из одного места — со своего сайта, сервиса — публикуешь контент сразу на все платформы и не тратишь время, чтобы зайти на одну, затем на другую, затем на третью и так далее. Это все достигается за счет создания API, который позволяет сделать специального бота, и дальше этот бот публикует необходимые посты из исходного сервиса. Пока такой возможности в WB Chat я не видел, соответственно, затруднен вход на площадку профессионального сообщества. Они бы могли гипотетически публиковать, если на это не требуется сил. Но если нет бота API, нужно будет выделять отдельного человека, который бы постоянно заходил сюда и что-то публиковал. Притом аудитории у мессенджера еще нет. Так что не очень понятно, как они собираются привлекать профессиональное сообщество», — резюмировал эксперт.
Аналогичного мнения придерживается и глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Ранее он объяснял НСН, что новый мессенджер от Wildberries не будет востребован ни у компаний, ни у потребителей.
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