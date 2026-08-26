В Крыму продлили запрет на прием и размещение детей в лагерях
Власти Крыма продлили запрет на приём и размещение детей в лагерях и санаториях региона. Об этом со ссылкой на указ главы республики Сергея Аксёнова сообщает RT.
Согласно документу, «бронирование мест, приём и размещение детей (групп детей) в организациях отдыха детей и их оздоровления» на территории полуострова приостановлено до конца 2026 года.
Кроме того, аналогичным образом приостановлено бронирование мест, приём и размещение незарегистрированных в Крыму несовершеннолетних, прибывающих для участия в спортивных, физкультурных и туристических мероприятияхю
Отмечается, что указ вступает в силу с 1 сентября.
Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявила, что проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий на территории республики отменено до 1 сентября, пишут «Известия»
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