В Крыму продлили запрет на прием и размещение детей в лагерях

Согласно документу, «бронирование мест, приём и размещение детей (групп детей) в организациях отдыха детей и их оздоровления» на территории полуострова приостановлено до конца 2026 года.

Кроме того, аналогичным образом приостановлено бронирование мест, приём и размещение незарегистрированных в Крыму несовершеннолетних, прибывающих для участия в спортивных, физкультурных и туристических мероприятияхю

Отмечается, что указ вступает в силу с 1 сентября.

Ранее министр спорта Крыма Ольга Торубарова заявила, что проведение первенств, чемпионатов, кубков и иных спортивных мероприятий на территории республики отменено до 1 сентября, пишут «Известия»

