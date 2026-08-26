Россиянам назвали детали авто, которые первыми ломаются из-за дешевого бензина

По его словам, из-за неполного сгорания и присадок свечи покрываются нагаром. Результат - пропуски зажигания и нестабильная работа на холостом ходу. Форсунки забиваются смолами и примесями. Из-за этого они теряют точность распыла.

Также от некачественного бензина страдают топливный фильтр и насос - они быстро загрязняются взвесью и водой. Возникающие по этой причине перегрузки приводят к выходу детали из строя. Что касается каталитического нейтрализатора и кислородных датчиков, то они страдают от серы и металлосодержащих присадок. В итоге теряется эффективность и возникают ошибки по выхлопу.

Плетнев порекомендовал автовладельцам заправляться только на проверенных АЗС и не экономить на качестве бензина.

Ранее вице‑премьер РФ Александр Новак заявил, что доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».