Россиянам назвали детали авто, которые первыми ломаются из-за дешевого бензина
Некачественный бензин, в первую очередь, приводит к повреждению свечей зажигания и топливных форсунок. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автодом» Сергей Плетнев.
По его словам, из-за неполного сгорания и присадок свечи покрываются нагаром. Результат - пропуски зажигания и нестабильная работа на холостом ходу. Форсунки забиваются смолами и примесями. Из-за этого они теряют точность распыла.
Также от некачественного бензина страдают топливный фильтр и насос - они быстро загрязняются взвесью и водой. Возникающие по этой причине перегрузки приводят к выходу детали из строя. Что касается каталитического нейтрализатора и кислородных датчиков, то они страдают от серы и металлосодержащих присадок. В итоге теряется эффективность и возникают ошибки по выхлопу.
Плетнев порекомендовал автовладельцам заправляться только на проверенных АЗС и не экономить на качестве бензина.
Ранее вице‑премьер РФ Александр Новак заявил, что доля топлива более низкого экологического класса в России будет незначительна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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