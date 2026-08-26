Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе

По его словам, Тегеран и Маскат провели переговоры, в результате которых договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе.

«Достигнуты соглашения о доле каждой из двух стран в водах пролива», - сказал Мохеби, добавив, что пролив будет открыт, если Вашингтон будет соблюдать ранее достигнутые договоренности.

Ранее американские военные завершили операцию по разминированию центральной части Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

