Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе

Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману. Как пишет ТАСС, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.

Иран и Оман договорились создать морской коридор в Ормузском проливе

По его словам, Тегеран и Маскат провели переговоры, в результате которых договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе.

«Достигнуты соглашения о доле каждой из двух стран в водах пролива», - сказал Мохеби, добавив, что пролив будет открыт, если Вашингтон будет соблюдать ранее достигнутые договоренности.

Ранее американские военные завершили операцию по разминированию центральной части Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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