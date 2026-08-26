Иран и Оман договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе
Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману. Как пишет ТАСС, об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби.
По его словам, Тегеран и Маскат провели переговоры, в результате которых договорились о разделении доходов от судоходства в Ормузском проливе.
«Достигнуты соглашения о доле каждой из двух стран в водах пролива», - сказал Мохеби, добавив, что пролив будет открыт, если Вашингтон будет соблюдать ранее достигнутые договоренности.
Ранее американские военные завершили операцию по разминированию центральной части Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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