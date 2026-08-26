Бурляев вслед за Драпеко призвал разобраться с прокатом голливудских фильмов
Бороться нужно не с теневым прокатом, а с любым зарубежным контентом, который идет вразрез с духовно-нравственными ценностями страны, даже если он приходит в кинотеатры официально, заявил НСН Николай Бурляев.
В российском кинопрокате необходимо наводить порядок, в том числе перенимать опыт Китая, где показ голливудских лент квотирован, чтобы не допускать на экраны ленты, которые пропагандируют «чужебесие», заявил НСН народный артист РФ, депутат Государственной думы VIII созыва Николай Бурляев.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с НСН подняла проблему незаконного показа голливудских новинок на фоне масштабных сборов неофициального проката в России блокбастера «Человек-паук: новый день», который принес 900 млн рублей в первые же выходные. Она подчеркнула, что в данном случае речь идет о незаконном предпринимательстве, поэтому данные о теневых показах зарубежных фильмов необходимо передавать правоохранительным органам. Однако, по мнению Бурляева, бороться нужно не с теневым прокатом, как таковым, а с любыми иностранными лентами, которые идут вразрез с духовно-нравственными ценностями страны.
«Давно пора наводить порядок в российском кинопрокате, ставшем отделением американского кинопроката до начала СВО. Существует указ президента о культурной политике, которая должна основываться на традиционных духовно-нравственных ценностях. Это должно касаться всего спектра культурной атмосферы в стране. Поэтому нужно учитывать опыт цивилизованных стран, таких как, допустим, Китай, которые ограничивают прокат американских фильмов и иноземных фильмов, где существует квота на количество голливудских лент, разрешенных к прокату. И они должны проходить общественный контроль со стороны экспертов, которые должны понимать, как воздействует этот фильм на аудиторию нашей страны, которая хочет жить на основе традиционных духовно-нравственных ценностей», — подчеркнул народный артист.
Он подчеркнул, что решать этот вопрос, в том числе, необходимо на законодательном уровне.
«Это очень серьезный вопрос. Этим надо заниматься и законодателям. Я надеюсь, что будущий, девятый созыв Государственной Думы к этим темам обязательно вернется. Будем их направлять на то, чтобы они решали этот вопрос. Ибо, если дальше будет все идти также и сохранится эта кинопрокатная подпольная политика, то мы не создадим того, о чем говорил наш президент, что Россия — это государство-цивилизация. Цивилизация — это прежде всего культура. И нужно закрывать все щели для проникновения и официальным, и неофициальным путем фильмов, которые пропагандируют чужебесие», — сообщил Бурляев.
Ранее Николай Бурляев объяснял спецкору НСН, что одна из главных проблем современного отечественного киноиндустрии заключается в том, что ответственные за культуру чиновники далеки от кинематографа, и поэтому не осознают всей силы экрана.
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