Он подчеркнул, что решать этот вопрос, в том числе, необходимо на законодательном уровне.

«Это очень серьезный вопрос. Этим надо заниматься и законодателям. Я надеюсь, что будущий, девятый созыв Государственной Думы к этим темам обязательно вернется. Будем их направлять на то, чтобы они решали этот вопрос. Ибо, если дальше будет все идти также и сохранится эта кинопрокатная подпольная политика, то мы не создадим того, о чем говорил наш президент, что Россия — это государство-цивилизация. Цивилизация — это прежде всего культура. И нужно закрывать все щели для проникновения и официальным, и неофициальным путем фильмов, которые пропагандируют чужебесие», — сообщил Бурляев.

Ранее Николай Бурляев объяснял спецкору НСН, что одна из главных проблем современного отечественного киноиндустрии заключается в том, что ответственные за культуру чиновники далеки от кинематографа, и поэтому не осознают всей силы экрана.

