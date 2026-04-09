Если цена будет одинаковая на маркетплейсе и в каком-то интернет-магазине, покупатель все равно предпочтет покупку на маркетплейсе из-за удобства, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Минэкономразвития предложило дополнить меморандум цифровых платформ правилом «единой цены», а также прописать там возможность для продавцов отказываться от скидок, пишут «Ведомости». Меморандум – добровольный, но подписали его в ноябре только Wildberries, Ozon и «Авито», хотя под критерии подходят ещё «Яндекс», X5 Group, «Магнит», «Лента», «Сбер», ВТБ и Альфа-банк. Кременсков назвал этот меморандум фикцией.