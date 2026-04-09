Почему россияне не откажутся от маркетплейсов даже при ограничении скидок
Алексей Кременсков в эфире НСН назвал меморандум цифровых платформ с участием маркетплейсов «фикцией».
Если цена будет одинаковая на маркетплейсе и в каком-то интернет-магазине, покупатель все равно предпочтет покупку на маркетплейсе из-за удобства, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Минэкономразвития предложило дополнить меморандум цифровых платформ правилом «единой цены», а также прописать там возможность для продавцов отказываться от скидок, пишут «Ведомости». Меморандум – добровольный, но подписали его в ноябре только Wildberries, Ozon и «Авито», хотя под критерии подходят ещё «Яндекс», X5 Group, «Магнит», «Лента», «Сбер», ВТБ и Альфа-банк. Кременсков назвал этот меморандум фикцией.
«Пока не очень понятно, будет ли работать этот меморандум. Я считаю, что это фикция в большей степени. Они якобы договорились, но это не означает, что они будут так действовать, потому что последствий за несоблюдение никаких не будет. Регулятор должен все-таки прийти к тому, чтобы заставить маркетплейсы в своих договорах с поставщиками прописывать условия так, чтобы они соответствовали заявленным обещаниям. Тогда это будет работать. Маркетплейс в договоре должен прописать, что продавец сам устанавливает цену, не обязан участвовать в акциях и так далее», - отметил он.
По его словам, маркетплейсы не потеряют клиентов, если будет запрещено активно использовать систему скидок.
«Что касается единой цены, на спросе это никак не отразится. Если подогрет интерес к какому-то товару, спрос все равно останется. Маркетплейсы выигрывают, пока другие сайты не предоставляют такой сервис и доставку. Если цена будет одинаковая на маркетплейсе и в каком-то интернет-магазине, покупатель предпочтет покупку на маркетплейсе из-за удобства. У маркетплейсов пункты выдачи очень широко представлены, это самый главный их козырь», - объяснил собеседник НСН.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает целесообразным сохранить возможность предоставления скидок на маркетплейсах, однако это не должно приводить к увеличению комиссий для продавцов и, как следствие, к росту цен на товары для потребителей, заявил ведомства Максим Шаскольский.
