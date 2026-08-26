Военэксперт Дандыкин рассказал, где развернутся самые жаркие бои осенью

Наиболее жаркие бои в осеннюю кампанию в рамках специальной военной оберации (СВО) развернутся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.

ВС России освободили Писаревку и Неженку

«Здесь уже, по сути, приступили к освобождению оставшейся части этой агломерации — района Краматорска», — указал он.

Дандыкин также отметил, что важными остаются Запорожское и Харьковское направления. Кроме того, по мнению военэксперта, на Харьковском направлении «может образоваться котёл в районе Волчанска».

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия должна завершить СВО до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНР

Горячие новости

Все новости

партнеры