Военэксперт Дандыкин рассказал, где развернутся самые жаркие бои осенью
Наиболее жаркие бои в осеннюю кампанию в рамках специальной военной оберации (СВО) развернутся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин.
«Здесь уже, по сути, приступили к освобождению оставшейся части этой агломерации — района Краматорска», — указал он.
Дандыкин также отметил, что важными остаются Запорожское и Харьковское направления. Кроме того, по мнению военэксперта, на Харьковском направлении «может образоваться котёл в районе Волчанска».
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия должна завершить СВО до 2030 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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