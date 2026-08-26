Клад из более чем 2,6 тысячи серебряных монет XV века нашли в Коломне
Клад из более чем 2,6 тысячи серебряных монет, датированных началом XV века, нашли в Коломне. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что глиняный кувшин с монетами в ходе раскопок в историческом центре Коломны обнаружили специалисты Института археологии РАН.
В правительстве Московской области рассказали, что это самый крупный из известных комплексов монет той эпохи, сохранившийся целиком.
«За 600 лет никто его не тронул. Большинство монет — деньги великих князей Василия I Дмитриевича и Василия II Темного», - говорится в сообщении.
Ранее житель Германии восемь лет скрывал от властей обнаруженный им в Нижней Саксонии большой клад древнеримских монет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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