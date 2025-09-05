Приток населения в Сибири и на Дальнем Востоке обеспечивается в первую очередь за счет неприспособленных к местным условиям мигрантов, а талантливая молодежь, наоборот, уезжает, причем часто не в Москву, а в другие страны. Об этом НСН заявил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Тенденцию оттока населения с Дальнего Востока постепенно удается преодолевать, в регион едет молодежь. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Он также поручил расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования, а не только учителей. Кроме того, глава государства распорядился распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков. Крупнов отметил, что численность населения растет в первую очередь за счет мигрантов.