Прирост численности населения на Дальнем Востоке объяснили наплывом мигрантов
Талантливые люди все чаще уезжают в поисках лучшей жизни из малых городов и даже из миллионников, чаще всего в Москву или за границу, сказал НСН Юрий Крупнов.
Приток населения в Сибири и на Дальнем Востоке обеспечивается в первую очередь за счет неприспособленных к местным условиям мигрантов, а талантливая молодежь, наоборот, уезжает, причем часто не в Москву, а в другие страны. Об этом НСН заявил председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Тенденцию оттока населения с Дальнего Востока постепенно удается преодолевать, в регион едет молодежь. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Он также поручил расширить ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на всех работников образования, а не только учителей. Кроме того, глава государства распорядился распространить дальневосточную ипотеку на вторичный рынок там, где нет предложений от застройщиков. Крупнов отметил, что численность населения растет в первую очередь за счет мигрантов.
«Цифры показывают, что стало больше приезжать мигрантов, не приспособленных к местным условиям жизни и проигрывающих по уровню образования и по другим параметрам. Большой вопрос, повод это для радости или для беспокойства. Кроме того, по всей Сибири мы видим отток талантливой молодежи, причем большая часть молодых людей едет не в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар, а в соседние азиатские страны — в Китай, Корею и так далее. Все цифры очень лукавые. Как правило, пытаются приукрасить действительность, а не анализировать проблему. Так же остро проблема стоит почти в любом регионе. Другое дело, что градиент все равно усиливается на восток: чем дальше от Москвы, тем глубже проблема. Но из малых городов, из регионов, из миллионников все равно народ уезжает искать счастья, в первую очередь в Москве или за границей», — сказал Крупнов.
Ранее Крупнов заявил, что увеличение в России числа городов-миллионников является вредной и примитивной формой урбанизации.
