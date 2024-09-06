Депутаты предложили провести «специальную демографическую операцию»
В России предложено провести «специальную демографическую операцию», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по защите семьи Нину Останину.
Она предложила начать с Дальнего Востока. По словам парламентария, как и социальная политика, демографическая политика должна иметь свой предмет. Принято решение «обратиться в правительство по итогам нашей сессии о создании единого центра демографического подготовки кадров демографов».
Останина отметила, что нужно начинать надо с молодых семей, но при этом не забывая поддерживать и тех детей, кто уже родился, и те семьи, где дети уже есть.
Сегодня только 23% российских женщин имеют трех и более детей, при этом еще 15 лет назад показатель был существенно ниже, сообщил в беседе с НСН независимый демограф Алексей Ракша.
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