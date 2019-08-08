Как воздух: Экологи поддержали регулирование туризма на Байкале
Эколог рассказала в эфире НСН, что особенно в летний период отдыхающие уничтожают уникальные места на Байкале.
Власти Бурятии одобрили правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне Байкала. Как заявили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, туристические объекты, помимо промышленных объектов, являются одним из главных источник загрязнения озера. При этом ведомство разрабатывало правила с региональными властями по обе стороны Байкала, однако в Иркутской области их пока не приняли.
Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова заявила в эфире НСН, что для Бурятии вопрос регулирования правил туризма стоит острее.
«Природа распорядилась так, что байкальский берег более пологий и плоский, больше туристических и рекреационных мощностей, поэтому в Бурятии такое постановление было необходимо. В Иркутской области площадь, где отдыхают люди, гораздо меньше. Но, Иркутская область, конечно, тоже должна принять этот закон. Там со стороны Ольхона вытаптываются дикие и сакральные места - катаются на квадроциклах, подъезжают на машинах непосредственно к береговой линии. Нарушений тьма. На летний период организация туризма – то, что было необходимо Байкалу как воздух», - заявила она.
Ранее глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что Байкал сейчас находится на грани экологической катастрофы.
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