Как воздух: Экологи поддержали регулирование туризма на Байкале

Район Белого моря закрыли для судоходства на месяц в связи со взрывом на военном полигоне под Северодвинском

Радиационный фон, повышенный после взрыва, вернулся к норме

На полигоне в Нёноксе испытывали все ракеты, которые стоят на вооружении ВМФ

Инцидент на полигоне в Нёноксе стал вторым за неделю взрывом на объекте Минобороны