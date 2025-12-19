ЕС выделит Украине кредит в 90 млрд евро из собственных средств

«В октябре мы решили, что ЕС покроет неотложные финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. На прошлой неделе мы решили, что Россия не получит свои активы обратно, пока не прекратит агрессию. Сегодня мы одобрили решение предоставить Украине 90 миллиардов евро на ближайшие два года», - приводит его слова РИА Новости.

По словам Кошты, ЕС предоставит средства в срочном порядке, чтобы покрыть неотложные финансовые потребности Киева. Украины. Украина будет возвращать кредит, когда Россия «выплатит репарации». При этом Брюссель оставляет за собой право использовать для погашения кредита замороженные активы РФ.

Ранее СМИ сообщили, что без финансовой поддержки ЕС Украина может столкнуться с дефолтом, пишет 360.ru.

