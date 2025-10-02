Минпросвещения захотело продлить эксперимент по сдаче двух ОГЭ до 2029 года
Минпросвещения России намерено продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в случае поступления в колледжи в некоторых регионах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
Министр напомнил, что ранее в эксперименте поучаствовали Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Минпросвет увидел эффективность такой работы.
«И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников», - подчеркнул Кравцов.
Ранее глава Минпросвещения сообщал, что эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ продолжат в 2025/26 учебном году.
