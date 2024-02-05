Принудительную посадку родителей с детьми назвали разорением для авиакомпаний

Ранее издание «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую сообщило, что депутаты Госдумы готовят поправки в Воздушный кодекс, запрещающие авиакомпаниям рассаживать родителей и их детей в самолетах. Для детей какого возраста должен быть актуальным запрет, пока не определено. Рассматриваются варианты для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18 лет. Пантелеев заявил, что такая поправка лишит авиакомпании значительной части доходов.

«Для авиакомпаний принципиально, что один из членов семьи должен быть рядом с несовершеннолетним ребенком. Во-первых, большинство авиакомпаний предлагают услугу выбора места за дополнительную плату, что позволяет любому количеству членов семьи при наличии мест расположиться вместе в удобном для себя порядке. Это очень востребованная услуга, ей ежегодно пользуются десятки миллионов пассажиров. Если ее отменят, это будет хоть и не самой большой потерей, но все равно внушительной суммой в пересчете на каждую отдельную авиакомпанию. Во-вторых, авиакомпании порой перевозят детей без сопровождения, поэтому говорить о том, что детей до 14 лет нужно строго привязывать к родителям, чрезмерно. Каждый родитель должен принимать самостоятельное решение, стоит ли водить ребенка за собой», — сказал Пантелеев.

Собеседник НСН отметил, что государство принимаемыми мерами одновременно и помогает, и мешает авиаотрасли.

«С одной стороны, мы видим, что государство делает все возможное для того, чтобы снизить стоимость авиаперелетов, в том числе за счет исключения из услуг невостребованных опций. С другой стороны, в популистских целях предлагается нагрузить авиакомпании дополнительными обязательствами, которые лишат их дохода и возможности поддерживать цены на текущем уровне. Хотелось бы, чтобы государство определилось: либо авиация максимально доступна для всех (тогда мы сокращаем издержки авиакомпаний), либо авиация превращается в общественный транспорт со всеми льготами (но за это кто-то должен платить), либо мы работаем по рыночным правилам, когда каждый перевозчик сам решает, какие дополнительные услуги предоставлять, может, даже бесплатное размещение рядом родителей и детей», — добавил эксперт.

В заключение Пантелеев предложил оригинальное решение проблемы.

«Почему бы не доплачивать путешествующим с детьми пассажирам за счет депутатов, инициирующих такие поправки, чтобы они могли выбирать удобное для себя место?» — задался вопросом он.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что латиноамериканская авиакомпания Avianca Airlines стала самой пунктуальной по итогам 2023 года.

