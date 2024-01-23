Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены

Акция продлится с 23 по 26 января на билеты и распространяется на авиабилеты туда и обратно на рейсы с 29 января.

В частности, из Москвы в Петербург и обратно можно долететь за 3,2 тысячи рублей, во Владикавказ - за 5,7 тысячи, Калининград - за 7,3 тысячи. Также со скидкой можно купить билеты и на рейсы заграницу. Например, вылет в Стамбул 29 января обойдется в 14,3 тысячи рублей.

