Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены
Авиакомпания S7 объявила о распродаже билетов преимущественно на внутренние рейсы, в ряд городов можно улететь в том числе за полцены. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Акция продлится с 23 по 26 января на билеты и распространяется на авиабилеты туда и обратно на рейсы с 29 января.
В частности, из Москвы в Петербург и обратно можно долететь за 3,2 тысячи рублей, во Владикавказ - за 5,7 тысячи, Калининград - за 7,3 тысячи. Также со скидкой можно купить билеты и на рейсы заграницу. Например, вылет в Стамбул 29 января обойдется в 14,3 тысячи рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru