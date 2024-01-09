Аналитики назвали самые пунктуальные авиакомпании в 2023 году
Латиноамериканская авиакомпания Avianca Airlines стала самой пунктуальной по итогам 2023 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аналитической организации Cirium.
Так, 85,7% всех рейсов компании прибыли в пункты назначения вовремя. На втором месте южноамериканская компания Azul Airlines (85,5%). Третью строчку занял Qatar Airways (85,1%).
Ранее сообщалось, что в бюджете ФНБ осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных российским перевозчикам на выкуп самолетов у иностранных владельцев, пишет «Коммерсант». Отмечается, что не меньше 250 млрд рублей ушло на выкуп 86 судов «Аэрофлота», S7 и «Уральские авиалинии» получили около 30-40 млрд рублей.
Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, рассказал «Радиоточке НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, в таком случае нет смысла выделять дополнительные средства отечественным перевозчикам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Боеготовность ядерной триады»: Шойгу назвал одну из ключевых задач ВС России
- Аналитики назвали самые пунктуальные авиакомпании в 2023 году
- Обладатель Кубка Стенли: Ни один россиянин не участвует в международных турнирах
- Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина начали работу
- Шойгу: ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год
- «Много мучений»: Песков прокомментировал ситуацию с отоплением в регионах
- Мировые цены на продовольствие в 2023 году снизились почти на 14%
- СМИ: Экс-премьер Италии Драги может возглавить Евросовет
- На участке трассы М-11 «Нева» повысились тарифы за проезд
- СМИ: Дефицит кадров в России сохранится к 2030 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru