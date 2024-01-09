Аналитики назвали самые пунктуальные авиакомпании в 2023 году

Латиноамериканская авиакомпания Avianca Airlines стала самой пунктуальной по итогам 2023 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аналитической организации Cirium.

Так, 85,7% всех рейсов компании прибыли в пункты назначения вовремя. На втором месте южноамериканская компания Azul Airlines (85,5%). Третью строчку занял Qatar Airways (85,1%).

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Ранее сообщалось, что в бюджете ФНБ осталось 3,5 млрд из 300 млрд рублей, выделенных российским перевозчикам на выкуп самолетов у иностранных владельцев, пишет «Коммерсант». Отмечается, что не меньше 250 млрд рублей ушло на выкуп 86 судов «Аэрофлота», S7 и «Уральские авиалинии» получили около 30-40 млрд рублей.

Евросоюз усложняет процесс переговоров российских авиакомпаний с западными лизингодателями, рассказал «Радиоточке НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, в таком случае нет смысла выделять дополнительные средства отечественным перевозчикам.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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