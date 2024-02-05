Авиакомпаниям России хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Авиаперевозчикам в России запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.
По словам парламентария, группа депутатов готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Отмечается, что дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд. Как отметила законодатель, во время полета могут возникнуть ситуации, при которых родители не должны отходить о своих детей.
Пока авиакомпаниям рекомендовано не разъединять семьи в самолетах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Авиакомпаниям России хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
- Законопроект Сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля
- Пушилин: Скорее всего, у Зеленского хватит ресурса отодвинуть Залужного
- Байден поддержал законопроект Сената по границе
- Во Франции выступили за снятие санкций с России ради получения дешевого газа
- Евродепутат: ЕС финансирует Киев, зная о присвоении денег Брюсселя олигархами
- Найдены обломки пропавшего в Карелии Ми-8
- Зеленский: Если помощь уменьшится, оборона будет прорвана
- США и Британия нанесли очередные удары по позициям хуситов
- СМИ: ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru