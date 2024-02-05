Авиакомпаниям России хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

Авиаперевозчикам в России запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампред комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены

По словам парламентария, группа депутатов готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Отмечается, что дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд. Как отметила законодатель, во время полета могут возникнуть ситуации, при которых родители не должны отходить о своих детей.

Пока авиакомпаниям рекомендовано не разъединять семьи в самолетах.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиацияСамолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры