Авиакомпаниям России хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

По словам парламентария, группа депутатов готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Отмечается, что дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд. Как отметила законодатель, во время полета могут возникнуть ситуации, при которых родители не должны отходить о своих детей.

Пока авиакомпаниям рекомендовано не разъединять семьи в самолетах.

