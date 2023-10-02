«Принудительная защита»: Спасет ли Госуслуги двухфакторная аутентификация

Нововведения сократят возможности злоумышленников, сказал в эфире НСН Денис Кусков, а Олег Кравчук объяснил, что делать пенсионерам.

Введение на «Госуслугах» двухфакторной аутентификации усилит защищенность россиян, при этом пенсионерам будет удобнее вход через смс, считают эксперты, опрошенные НСН.

С 1 октября при входе в приложение «Госуслуги» помимо логина и пароля надо ввести еще и код из смс-сообщения или зайти по биометрии.

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
«Двухфакторная аутентификация вводится для того, чтобы сократить возможности злоумышленников и количество атак. С точки зрения безопасности это хорошо, аккаунт будет сильнее защищен, именно для этого это и делалось в принудительном варианте с 1 октября. При этом 100-процентной защиты вам не даст никто, взламывали даже сайты Пентагона и ФБР», - сказал НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

При этом он отметил, что с «Госуслуг» никто не может звонить, так что таких мошенников можно вычислить стопроцентно.

«Мошенники звонят, говорят о какой-то проблеме и просят сообщить код: это касается и Госуслуг, и сотовых операторов и банков. Здесь главное не поддаваться уговорам незнакомых людей и просто вешать трубку. Если у вас есть желание, вы всегда сами можете позвонить оператору, в банк, на горячую линию. При этом "Госулслуги" - это приложение: оттуда никто никогда не звонит, а значит это будут однозначно мошенники», - подчеркнул Кусков.

Со своей стороны, замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в интервью НСН дал советы пенсионерам в связи с нововведениями.

Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспорту
«Пожилым людям, которые не пользуются современными гаджетами, лучше позвонить родственникам и проконсультироваться. При двухфакторной аутентификации самым простым способом для них будет получение дополнительного смс. Это уже применяется во многих банковских приложениях и для них будет привычно», - заключил собеседник НСН.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что прорабатывается возможность получения россиянами госуслуг с помощью загранпаспортов, а не только внутренних, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:КибербезопасностьМошенникиГосуслуги

Горячие новости

Все новости

партнеры