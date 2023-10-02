«Принудительная защита»: Спасет ли Госуслуги двухфакторная аутентификация

«Двухфакторная аутентификация вводится для того, чтобы сократить возможности злоумышленников и количество атак. С точки зрения безопасности это хорошо, аккаунт будет сильнее защищен, именно для этого это и делалось в принудительном варианте с 1 октября. При этом 100-процентной защиты вам не даст никто, взламывали даже сайты Пентагона и ФБР», - сказал НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.

При этом он отметил, что с «Госуслуг» никто не может звонить, так что таких мошенников можно вычислить стопроцентно.

«Мошенники звонят, говорят о какой-то проблеме и просят сообщить код: это касается и Госуслуг, и сотовых операторов и банков. Здесь главное не поддаваться уговорам незнакомых людей и просто вешать трубку. Если у вас есть желание, вы всегда сами можете позвонить оператору, в банк, на горячую линию. При этом "Госулслуги" - это приложение: оттуда никто никогда не звонит, а значит это будут однозначно мошенники», - подчеркнул Кусков.

Со своей стороны, замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в интервью НСН дал советы пенсионерам в связи с нововведениями.