Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

В России с 1 октября двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной.

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Такой способ входа позволит защитить аккаунт пользователя и предотвратить кражу личных данных мошенниками.

Система «Госуслуг» предложит пользователям ввести код из СМС-сообщения в дополнение к логину и паролю. Если гражданин потерял доступ к номеру телефона, привязанному к аккаунту на портале, то поменять его он может в ходе личного посещения многофункционального центра.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о проработке возможности использования россиянами заграничных паспортов для получения госуслуг, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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