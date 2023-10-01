Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
В России с 1 октября двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной.
Такой способ входа позволит защитить аккаунт пользователя и предотвратить кражу личных данных мошенниками.
Система «Госуслуг» предложит пользователям ввести код из СМС-сообщения в дополнение к логину и паролю. Если гражданин потерял доступ к номеру телефона, привязанному к аккаунту на портале, то поменять его он может в ходе личного посещения многофункционального центра.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о проработке возможности использования россиянами заграничных паспортов для получения госуслуг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru