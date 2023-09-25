Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспорту

Растительное масло в РФ подорожает из-за введения маркировки МИД РФ выразил протест послу Болгарии из-за «провокационной» высылки священников РПЦ Арестован подозреваемый в убийстве жителя Звенигорода из-за лая собачки Ежегодный крестный ход отменили в Курске после атаки БПЛА Теннисист Хачанов вышел в финал турнира ATP впервые за 1,5 года