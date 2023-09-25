Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспорту
25 сентября 202318:13
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru