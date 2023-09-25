Россиянам могут разрешить получать госуслуги по загранпаспорту

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что прорабатывается возможности использования россиянами заграничных паспортов для получения госуслуг.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:Дмитрий МедведевГосуслугиРоссиянеЗагранпаспорт

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