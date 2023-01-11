«Мясорубка из 600 кандидатов»: Названы самые востребованные профессии в 2023 году
HR-эксперт Гарри Мурадян в эфире НСН рассказал, какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты в этом году.
В 2023 году зарплаты будут повышать инженерам, специалистам по экспорту, юристам, которые занимаются банкротствами и слияниями, а также работникам автоиндустрии, заявил HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с НСН.
«Если мы говорим про тенденции, кому будут больше платить – это рабочие специальности голубых воротничков, которые сейчас сильно востребованы – инженеры, операторы ЧПУ, закройщики, швеи, таких специалистов не хватает. Все, что связано с внешнеэкономической деятельностью – экспорт сырья, продуктов в Индию, Китай, у таких специалистов тоже будут повышаться зарплаты, очень высокий спрос. Далее юристы, которые занимаются банкротствами, поглощениями и слияниями, будут востребованы с высокой зарплатой. И автоиндустрия в части запчастей – компании, которые занимаются импортом, перекупкой, эти люди будут очень востребованы», - отметил он.
При этом соискатели все чаще обращаются к поиску работу на госслужбе, а также попадают в «мясорубку», в которой приходится соперничать с сотнями других кандидатов, рассказал Мурадян.
«Аномальный всплеск на госслужащих, желающих попасть на государственную службу стало больше. Это стабильность, бизнес уходит или не уходит, людей сильно «потрясли». Все большее количество мелких и средних предпринимателей с оборотом до миллиарда рублей хотят вернуться в наем. В целом на рынке количество соискателей на одну вакансию стало больше, в среднем нормой считается 5-8 кандидатов, сейчас это 60-70 кандидатов. На позицию разработчика в крупных компаниях, например, может приходиться до 600 кандидатов на одну вакансию. Человек попадает в мясорубку, получить работу привычным способом сложнее, нужно начинать работать с кадровыми агентствами», - добавил собеседник НСН.
Январь из-за отложенного спроса, как у работодателей, так и у соискателей, будет активным, потому те, кто решил сменить работу хоть и рискуют, но имеют шанс получить выгодные предложения, заявил ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН.
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