«Мясорубка из 600 кандидатов»: Названы самые востребованные профессии в 2023 году

В 2023 году зарплаты будут повышать инженерам, специалистам по экспорту, юристам, которые занимаются банкротствами и слияниями, а также работникам автоиндустрии, заявил HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян в беседе с НСН.

«Если мы говорим про тенденции, кому будут больше платить – это рабочие специальности голубых воротничков, которые сейчас сильно востребованы – инженеры, операторы ЧПУ, закройщики, швеи, таких специалистов не хватает. Все, что связано с внешнеэкономической деятельностью – экспорт сырья, продуктов в Индию, Китай, у таких специалистов тоже будут повышаться зарплаты, очень высокий спрос. Далее юристы, которые занимаются банкротствами, поглощениями и слияниями, будут востребованы с высокой зарплатой. И автоиндустрия в части запчастей – компании, которые занимаются импортом, перекупкой, эти люди будут очень востребованы», - отметил он.

При этом соискатели все чаще обращаются к поиску работу на госслужбе, а также попадают в «мясорубку», в которой приходится соперничать с сотнями других кандидатов, рассказал Мурадян.