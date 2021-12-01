Приморский край ввел QR-коды для посещения непродовольственных магазинов
Требовать QR-код или медотвод о вакцинации от коронавируса в Приморском крае теперь будут в непродовольственных магазинах. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Так, предъявлять QR-код жителям Приморского края не нужно в магазинах продуктов питания и товаров первой необходимости, а также в аптеках.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.
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