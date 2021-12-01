«Не только военные»: Депутат Соломатина объяснила, кому нужен бумажный QR-код
Антипрививочники не принимают любые изменения в законах, связанные с пандемией, поэтому не стоит ориентироваться на их мнение, считает депутат Татьяна Соломатина.
От электронных QR-кодов можно освободить не только военнослужащих, но и людей без смартфонов или без доступа в интернет, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Ведомство считает достаточным бумажный сертификат о прививке и документ, удостоверяющий личность.
«Я бы поддержала такую инициативу. Если будет принят закон в первом чтении, эту поправку можно сделать. Надо просто всё обсудить, уточнить количество военных. Там, где сегодня нет интернета, где у людей нет смартфонов, там тоже будут трудности, поэтому людям нужно дать возможность иметь бумажный вариант этого QR-кода. Что касается персональных данных военных, думаю, их можно завуалировать под обычного человека, не вносить в базу данных их профессию. Мы все имеем идентификационные номера, ИНН у каждого есть, мы внесены в базу данных госуслуг», - напомнила Соломатина.
По мнению депутата, не стоит ориентироваться на противников вакцинации в этом вопросе.
«Антиваксерам сегодня сыграет на руку всё! Не хотим, не будем и даже думать не хотим, как справиться с этой инфекцией. Хоть что делай, они всё равно что-то возьмут "на вооружение". Я с этим каждый день сталкиваюсь. Вчера получила массу такой негативной информации, аж проклятья в третьем колене. Для меня это не ново. Есть разумные люди, которые обязаны стоять на страже здоровья и жизни людей. Для нас мнение антиваксеров, конечно, тоже важно, и мы должны их слышать и попытаться убедить тех, кого они сегодня перетянули на свою сторону. Но есть просто оголтелые люди, которым ничего нельзя [объяснить], "не хочу и всё", полное отрицание всего. С другой категорией людей, которые думают о своем здоровье, но подвергаются какому-то влиянию, нужно работать. А с антиваксерами сегодня работать надо по-другому, более жестко», - резюмировала депутат.
Ранее большинство артистов и политиков, упомянутых в «письме врачей» как противники вакцинации от COVID-19, отказались от приглашения посетить «красную зону», больничные морги и реанимацию.
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