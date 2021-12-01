«Не только военные»: Депутат Соломатина объяснила, кому нужен бумажный QR-код

От электронных QR-кодов можно освободить не только военнослужащих, но и людей без смартфонов или без доступа в интернет, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее Минобороны предложило освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию. Ведомство считает достаточным бумажный сертификат о прививке и документ, удостоверяющий личность.

«Я бы поддержала такую инициативу. Если будет принят закон в первом чтении, эту поправку можно сделать. Надо просто всё обсудить, уточнить количество военных. Там, где сегодня нет интернета, где у людей нет смартфонов, там тоже будут трудности, поэтому людям нужно дать возможность иметь бумажный вариант этого QR-кода. Что касается персональных данных военных, думаю, их можно завуалировать под обычного человека, не вносить в базу данных их профессию. Мы все имеем идентификационные номера, ИНН у каждого есть, мы внесены в базу данных госуслуг», - напомнила Соломатина.