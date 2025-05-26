На Шри-Ланке зафиксирована крупнейшая за 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья
Самая крупная вспышка лихорадки чикунгунья за 20 лет зафиксирована на Шри-Ланке, предупредило туристов посольство России в стране.
Переносчиками заболевания являются желтолихорадочные комары, наиболее активные в дневное время. Первые симптомы появляются через 2-12 дней, среди них — кожная сыпь, внезапное повышение температуры и боль в суставах.
В посольстве порекомендовали отдыхающим из России носить максимально закрытую одежду, опрыскивать кожу отпугивающими насекомых средствами, а также устанавливать на окнах защитные сетки.
Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что лихорадка Западного Нила — это тяжелое заболевание с летальностью до 7%, специальных лекарств и вакцины нет, а в группе риска все, кто сталкивается с комарами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru