«Это довольно тяжелое заболевание, летальность может достигать 5-7%. Само заболевание проходит тяжело, передается тоже неприятно – кровососущими клещами и комарами. Это очень сложно предупредить, просто избегать мест, где могут быть клещи или комары. С лечением все очень плохо, так как специальных лекарств нет, средств профилактики в виде вакцины тоже нет. В процессе используется симптоматическое лечение. Отдельные группы риска я бы не выделял. С комарами у нас сталкиваются все, даже жители городов. Важно также насторожить врачей, так как начало лихорадки очень схоже со многими вирусными заболеваниями. Чем это заболевание сильно отличается? Только развитием менингита в 50% случаев, а так в целом диагностика непростая, требуются лабораторные анализы», - рассказал он.

Он отметил, что в США лихорадка распространилась по всей стране буквально за несколько лет, что вызывает опасения.

«Мы можем спрогнозировать число заболевших примерно, так как знаем уровень заболевания в США, где лихорадка уже активно себя проявляет. Это несколько тысяч заболевших в год. В США буквально за несколько лет эта болезнь захватила всю территорию страны и зашла в Канаду. Поэтому появление этого заболевания у нас на юге вызывает определенные опасения», - заключил собеседник НСН.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что лихорадка чикунгунья передается исключительно через укусы определенного вида комаров, обитающих в таких тропических и субтропических регионах, как страны Африки, Азии и частично Северной Америки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

