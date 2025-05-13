«Лекарств нет!»: Лихорадка Западного Нила взволновала вирусологов в России
Вирусолог Александр Чепурнов заявил НСН, что в США смертельная лихорадка распространилась по всей стране буквально за несколько лет, это вызывает опасения.
Лихорадка Западного Нила – это тяжелое заболевание с летальностью до 7%, специальных лекарств и вакцины нет, а в группе риска все, кто сталкивается с комарами, заявил НСН руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Роспотребнадзор прогнозирует, что пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в России в 2025 году придется на август. Это острое инфекционное заболевание, передающееся человеку через укус комара. Лихорадка протекает с высыпаниями и воспалением мозговых оболочек, мозга или других органов. Наиболее высокий риск заражения ЛЗН прогнозируется на территории Южного, Приволжского и Центрального федеральных округов. Чепурнов отметил, что особых мер защиты не существует.
«Это довольно тяжелое заболевание, летальность может достигать 5-7%. Само заболевание проходит тяжело, передается тоже неприятно – кровососущими клещами и комарами. Это очень сложно предупредить, просто избегать мест, где могут быть клещи или комары. С лечением все очень плохо, так как специальных лекарств нет, средств профилактики в виде вакцины тоже нет. В процессе используется симптоматическое лечение. Отдельные группы риска я бы не выделял. С комарами у нас сталкиваются все, даже жители городов. Важно также насторожить врачей, так как начало лихорадки очень схоже со многими вирусными заболеваниями. Чем это заболевание сильно отличается? Только развитием менингита в 50% случаев, а так в целом диагностика непростая, требуются лабораторные анализы», - рассказал он.
Он отметил, что в США лихорадка распространилась по всей стране буквально за несколько лет, что вызывает опасения.
«Мы можем спрогнозировать число заболевших примерно, так как знаем уровень заболевания в США, где лихорадка уже активно себя проявляет. Это несколько тысяч заболевших в год. В США буквально за несколько лет эта болезнь захватила всю территорию страны и зашла в Канаду. Поэтому появление этого заболевания у нас на юге вызывает определенные опасения», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что лихорадка чикунгунья передается исключительно через укусы определенного вида комаров, обитающих в таких тропических и субтропических регионах, как страны Африки, Азии и частично Северной Америки, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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