Мурашко: штамм коронавируса «омикрон» в России не выявлен

Выступая на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» он отметил, что минздрав РФ ведёт мониторинг ситуации с и отслеживает граждан, прибывающих из стран, где был обнаружнен новый штамм.

Министр добавил, что Россия направила запросы с целью получить образцы варианта «омикрон», на что потребуется определённое время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за нового штамма COVID-19 «омикрон» в России приняли решение ограничить срок действия ПЦР-теста до 48 часов, сообщает RT.