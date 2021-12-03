Мурашко: штамм коронавируса «омикрон» в России не выявлен

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России пока не выявили случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон», сообщает ТАСС.

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Выступая на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» он отметил, что минздрав РФ ведёт мониторинг ситуации с и отслеживает граждан, прибывающих из стран, где был обнаружнен новый штамм.

Министр добавил, что Россия направила запросы с целью получить образцы варианта «омикрон», на что потребуется определённое время.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за нового штамма COVID-19 «омикрон» в России приняли решение ограничить срок действия ПЦР-теста до 48 часов, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:РоссияКоронавирусМинздрав
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