Прилетевшие из Москвы китайцы привезли на родину коронавирус
Два десятка граждан Китая, которые вернулись в свою страну из Москвы с пересадкой во Владивостоке, инфицированы коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Харбине.
На данный момент в провинции Хэйлунцзян, в которую входит Харбин, зарегистрировано 60 инфицированных, однако болезнь проходит у них бессимптомно.
О возвращении в Китай COVID-19 ранее сообщила пресс-служба Национальной комиссии здравоохранения КНР — всего в республике обнаружено 78 новых бессимптомных случаев.
В начале апреля сообщалось, что в Китае начали фиксировать случаи привозного коронавируса — так в Ухань из Великобритании прилетел подросток, у которого подтвердили COVID-19.
Ухань стал эпицентром распространения коронавируса в Китае. Город был закрыт властями 22 января 2020 года, там был введен жесткий карантин. В конце марта город был открыт.
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