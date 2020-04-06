Прилетевшие из Москвы китайцы привезли на родину коронавирус

Два десятка граждан Китая, которые вернулись в свою страну из Москвы с пересадкой во Владивостоке, инфицированы коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Харбине.



На данный момент в провинции Хэйлунцзян, в которую входит Харбин, зарегистрировано 60 инфицированных, однако болезнь проходит у них бессимптомно.