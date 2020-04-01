Прилетевший из Британии подросток вернул коронавирус в Ухань

Как пишет The Daily Mail, коронавирус на его «родину» вернул китайский подросток, который обучается в Великобритании. Он прилетел в КНР рейсом из Ньюкасла с пересадкой в Дубае. При этом у юноши не было никаких симптомов заболевания, тем не менее проведенный анализ дал положительный результат.



Ухань стал эпицентром распространения коронавируса в Китае. Город был закрыт властями 22 января 2020 года, там был введен жесткий карантин. Спустя два месяца власти отчитались о победе над коронавирусом, 24 марта город был открыт.



Ранее стало известно, что первым человеком, который заболел коронавирусом, стала жительница Уханя по фамилии Вэй. Она была госпитализирована с симптомами ОРВИ 11 декабря 2019 года, сообщает Ura.ru

