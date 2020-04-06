Китайские врачи описали типичную жертву COVID-19

В отчете китайских медиков отмечается, что именно такие пациенты чаще всего умирали от коронавируса на первых этапах вспышки эпидемии. Как правило, такие пациенты страдали от ишемической болезни сердца, гипертонии или диабета.



Статистика была собрана на основе личных дел 85 пациентов, умерших в двух больницах города Ухань с 9 января по 15 февраля. При этом на долю мужчин пришлось 72,9 процента от числа всех инфицированных.



По состоянию на 6 апреля в мире от коронавируса скончались более 70 тысяч человек, инфицированы 1 млн 282 тыс. человек, выздоровели 269 тыс. пациентов.

Ранее китайский врач Чжан Вэньхуна заявил, что пандемия коронавируса, по его мнению, закончится осенью 2020 года, хотя сам COVID-19 продолжит циркулировать среди людей, передает «Свободная пресса».

