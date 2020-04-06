Китайские врачи описали типичную жертву COVID-19
Китайские врачи назвали самую незащищенную группу пациентов, которые умирали в стране от коронавируса — это мужчины в возрасте от 50 лет, имеющие хронические заболевания.
В отчете китайских медиков отмечается, что именно такие пациенты чаще всего умирали от коронавируса на первых этапах вспышки эпидемии. Как правило, такие пациенты страдали от ишемической болезни сердца, гипертонии или диабета.
Статистика была собрана на основе личных дел 85 пациентов, умерших в двух больницах города Ухань с 9 января по 15 февраля. При этом на долю мужчин пришлось 72,9 процента от числа всех инфицированных.
По состоянию на 6 апреля в мире от коронавируса скончались более 70 тысяч человек, инфицированы 1 млн 282 тыс. человек, выздоровели 269 тыс. пациентов.
Ранее китайский врач Чжан Вэньхуна заявил, что пандемия коронавируса, по его мнению, закончится осенью 2020 года, хотя сам COVID-19 продолжит циркулировать среди людей, передает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Госдуме оценили идею ограничить число покупателей в магазинах
- СОVID-19. Главное к этому часу
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой