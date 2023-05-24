Прилепин продолжит реабилитацию в обычной палате
Писателя и общественного деятеля Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние медики оценивают как стабильное. Он продолжил реабилитацию в больнице, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Прилепина.
6 мая неизвестные взорвали автомобиль Прилепина в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а писатель был тяжело ранен.
Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что прогнозов по выписке пострадавшего при покушении Прилепина пока нет, но «врачи справляются». Недавно он перенес третью операцию.
Прилепин – сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В начале нынешнего года СМИ сообщали, что Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине.
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