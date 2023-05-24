Прилепин продолжит реабилитацию в обычной палате

Писателя и общественного деятеля Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние медики оценивают как стабильное. Он продолжил реабилитацию в больнице, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Прилепина.

6 мая неизвестные взорвали автомобиль Прилепина в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а писатель был тяжело ранен.