Прилепин продолжит реабилитацию в обычной палате

Писателя и общественного деятеля Захара Прилепина перевели из реанимации в обычную палату. Его состояние медики оценивают как стабильное. Он продолжил реабилитацию в больнице, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Прилепина.

6 мая неизвестные взорвали автомобиль Прилепина в Нижегородской области. Водитель погиб на месте, а писатель был тяжело ранен.

Захар Прилепин перенес третью операцию

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что прогнозов по выписке пострадавшего при покушении Прилепина пока нет, но «врачи справляются». Недавно он перенес третью операцию.

Прилепин – сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В начале нынешнего года СМИ сообщали, что Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине.

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ФОТО: t.me/glebnikitin_nn
ТЕГИ:БольницаПокушениеЗахар Прилепин

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