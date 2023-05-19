Захар Прилепин перенес третью операцию

Врачами состояние литератора оценивается как стабильное. На этот раз ему зафиксировали сломанный позвонок в поясничном отделе.

Прилепин находится в палате интенсивной терапии. Он уже пришел в сознание.

Как и предыдущая, эта операция проводилась нижегородским медиками совместно со специалистами федерального научно-исследовательского медицинского центра.

Ранее стало известно, что в результате взрыва ранения получил писатель Захар Прилепин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

