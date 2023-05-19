Захар Прилепин перенес третью операцию
Писатель Захар Прилепин перенес третью операцию, сообщили в его пресс-службе.
Врачами состояние литератора оценивается как стабильное. На этот раз ему зафиксировали сломанный позвонок в поясничном отделе.
Прилепин находится в палате интенсивной терапии. Он уже пришел в сознание.
Как и предыдущая, эта операция проводилась нижегородским медиками совместно со специалистами федерального научно-исследовательского медицинского центра.
Ранее стало известно, что в результате взрыва ранения получил писатель Захар Прилепин, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Байден поддержал тренировку украинцев на истребителях F-16
- Активисты обнаружили вино поддерживающего ВСУ производителя в магазинах Саратовской области
- Захар Прилепин перенес третью операцию
- Мэрия Тбилиси объявила о разрыве соглашения с российским «Метровагонмашем»
- WhatsApp могут оштрафовать на четыре миллиона рублей
- Эрдоган отказался вводить санкции против России по примеру Запада
- Объявлена дата выхода новых серий «Футурамы»
- США ввели санкции против Службы внешней разведки России
- Эрдоган: турецкие военные останутся пока на Севере Сирии
- Марочко рассказал о ежедневных попытках украинской армии прорвать оборону российских войск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru