«Прикрываться детьми преступно». Правозащитник о несовершеннолетних на митингах
Член совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод в эфире НСН предложил переложить ответственность с родителей, которые пришли на митинг с детьми, на организаторов несогласованных акций.
Мосгорсуд отказался лишать родительских прав семейную пару, пришедших на несогласованную акцию 3 августа с детьми, утвердив решение низшей инстанции. Ранее 2 сентября Никулинский районный суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении супругов Хомских родительских прав. Другую супружескую пару — Ольгу и Дмитрия Проказовых — пришедшую на митинг 27 июля с годовалым ребенком, суд также не стал лишать родительских прав.
Член совета по правам человека при Президенте РФ Александр Брод в эфире НСН выразил одобрение судебным решением, назвав совместное появление взрослых с детьми на несогласованной акции серьезным нарушением, но несоизмеримым с лишением родительских прав.
«Я выступал противником лишения родительских прав, это крайняя мера, не всегда бывает обоснована, дети должны расти в семьях, должны быть с родителями, мы не знаем, может быть, эти семьи справляются со своими родительскими обязанностями, но то, что детей водят на митинги, это я считаю ошибочным. Это халатно, плохо. Есть разные обстоятельства, с одной стороны, не с кем оставить детей, здесь еще можно найти какие-то оправдания, но когда приводят детей специально, чтобы как-то оградить себя от действий полиции, либо прикрываться детьми, это, конечно, преступно. У нас законодательство предусматривает меру ответственности, это и штрафы, и обязательные работы для родителей, поэтому в тех случаях, когда мы видим нарушение родительских прав, нужно применять эти меры, но отлучать детей от семьи нужно только в крайних случаях, когда ребенку постоянно угрожает опасность», - заметил он.
Собеседник НСН высказал мнение, что ответственность за подобные инциденты должны нести организаторы незаконных шествий и митингов.
«Я считаю, что суд вынес объективное решение, несмотря на позицию гособвинения. Нужно предупреждать об ответственности организаторов подобных акций, насколько я помню, были такие инициативы. Организаторы должны предупреждать участников, что они должны соблюдать законодательство и не создавать проблем для общественной безопасности, не должны приводить несовершеннолетних детей на эти акции. Просвещение плюс мера ответственности. Я думаю, нужно действовать в таком направлении», - добавил он.
Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил в силе приговор Константину Котову, получившему четыре года колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций. Котов стал вторым после Ильдара Дадина осужденным в России по этой статье. По версии обвинения, Котов, который ранее неоднократно нарушал законодательство о порядке проведения публичных мероприятий и привлекался за это к административной ответственности, 10 августа участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя требования полицейских прекратить эту противоправную деятельность.
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