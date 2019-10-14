Скорый Мосгорсуд

Московский городской суд оставил в силе приговор Константину Котову, получившему четыре года колонии общего режима за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций – по так называемой «дадинской статье». Котов стал вторым после Ильдара Дадина осужденным в России по этой статье. По версии обвинения, Котов, который ранее неоднократно нарушал законодательство о порядке проведения публичных мероприятий и привлекался за это к административной ответственности, 10 августа участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом требования полицейских прекратить эту противоправную деятельность. Интересы Котова при рассмотрении апелляционной жалобы представляли 13 адвокатов, каждый из которых настаивал на невиновности Котова и просил суд вынести оправдательный приговор. Котов в суде заявил, что виновным по-прежнему себя не признает, а обвинение основано на лжи сотрудников полиции и Росгвардии. Апелляционная жалоба защиты активиста была оставлена без удовлетворения.

Поспешность, с которой был вынесен приговор, нарушила право Котова на защиту, - утверждают его адвокаты. Так, адвокат Мария Эйсмонт заявила в суде, что «Котов два дня не знал, в чем его обвиняют». По ее словам, 12 августа «совершенно беспочвенно и незаконно» его задержали в центре Москвы. «Суд был таким же быстрым и справедливым, как и следствие», - заметила юрист. Следствие по делу Котова длилось три дня, на ознакомление с делом ему дали четыре неполных дня, а судебный процесс занял всего два дня, - напоминают «Ведомости».

В день подтверждения приговора Котову стало известно о задержании еще четверых участников несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля в рамках расследования так называемого московского дела, еще двое фигурантов скрылись. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Всем им инкриминируют одну и ту же статью: «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, двое из ныне задержанных напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар, а другой сотрудник получил удар ногой. Еще один подозреваемый толкнул росгвардейца в спину. И четвертый силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей. «Противоправные действия указанных лиц подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», - указала представитель СК РФ.

Если принять на веру это сообщение, то задержанным не позавидуешь. Судебная арифметика ныне такова, что четыре одиночных пикета «весят» четыре года колонии, оказаться не в то время не в том месте – год условно. Страшно представить, во что обойдется толчок в спину бойца Росгвардии.

Dura lex…

