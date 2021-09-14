Прикрыть «кормушку». Какие выводы надо сделать из побега заключенных из ИВС в Истре

Позже выяснилось, что его удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Также Следственный комитет опубликовал видео допроса задержанного. На вопрос «за что его задержали» Мавриди отвечает: «За побег из ИВС...в Истре».

Задержание произошло 13 сентября. Таким образом, Мавриди находился на свободе ровно месяц и одну неделю. С тех пор, как он и еще четыре арестанта совершили побег из истринского ИВС в ночь на 6 августа, 50-летний Мавриди считался самым опасным из них, он обвиняется в заказном убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя».

По версии следствия, побег произошел после того, как дежурный изолятора перевел Мавриди в другую камеру по его просьбе и забыл закрыть «кормушку» — люк на двери для подачи пищи. Благодаря этому одному из беглецов удалось просунуть руку и открыть крепления наружного засова, а второй замок вообще не был заперт. При этом первый замок один из заключенных мог открыть с помощью гаечного ключа. Следствие считает, что его могла пронести заключенному адвокат Мавриди с которой у преступника, предположительно, была любовная связь.

В течение первых двенадцати дней были задержаны четверо беглецов. Мавриди оставался на свободе дольше других.

Такой побег нельзя было совершить без помощи работников изолятора, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров в эфире НСН.

«Такой побег из нашей тюремной системы без участия людей, которые осуществляют охрану арестантов или какие-то другие функции, невозможен, что, я думаю, в ближайшем будущем следствие докажет. Говорить о том, что они сами покинули территорию охраняемого объекта, нельзя. В этом было участие людей, которые помогли заключенным сбежать», - заключил он.

Сразу после инцидента были задержаны двое сотрудников изолятора по подозрению в превышении должностных полномочий. По факту побега заключенных возбуждено уголовное дело. Позднее временно исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания подмосковной Истры Андрей Старшинов признал вину в превышении полномочий, которые привели к побегу пяти заключённых, после предъявления ему обвинения. Информация об этом размещена на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

Согласно материалам дела, Старшинов поручил подчиненным разместить обвиняемых по одному уголовному делу совместно в одну камеру. Таким образом, они могли общаться между собой и согласовывать показания, чтобы помешать расследованию, а также разрабатывать план побега. Кроме того, следствие вменяет в вину Старшинову то, что сотрудники ИВС оставили открытыми «кормушки» дверей камер для передачи продуктов питания.