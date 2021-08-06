«Если надзиратель уснул, то где был второй?» Побег из подмосковного ИВС вызвал вопросы

Важно не только наказать виновных в побеге, но и сделать системные выводы, заявил вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре пятерых заключенных. На момент публикации они так и не были найдены. Мельников рассказал, что могло привести к тому, чтобы такой побег состоялся, предположил, кто в нем может быть виноват, и в каких изменениях нуждается пенитенциарная система в России.

- Такой побег – это уникальный случай? На вашей памяти, были ли ещё громкие побеги из ИВС?

- Из ИВС практически никогда народ не убегает. Одна из причин заключается в том, что ИВС в основной своей массе строятся на территории отделов полиции. То есть чтобы сбежать из ИВС, нужно сбежать и из отдела полиции. Я неоднократно проверял московские ИВС, там безопасность была на уровне. Если же брать истринский ИВС, там также была линия отсечения, и нужно было пройти помимо всего прочего дополнительную территорию.

- Откуда сбежать проще – из СИЗО или ИВС?

- Все зависит от ИВС, но в СИЗО больше сотрудников, режим прохода КПП, огромные заборы – конечно, оттуда сбежать сложнее. Хотя и из ИВС не должно быть сбежать просто. Другой вопрос, почему люди, устроившие побег, находились в ИВС. Зачастую следователи, чтобы упростить себе работу, вывозят людей в ИВС для проведения следственных действий. В СИЗО сложнее попасть, больше очереди, мало следственных кабинетов и больше людей. Поэтому следователю удобнее работать в ИВС. И такая практика, когда обвиняемых вывозят в ИВС для облегчения следственной работы, к сожалению, сейчас очень распространена. И это очень большая проблема. Как в части соблюдения безопасности, так и соблюдения прав граждан. Если в СИЗО есть телевизор и холодильник, то в ИВС их нет. Медицинскую помощь сложнее оказывать. Максимум, что есть в ИВС - это фельдшер. А в СИЗО несколько врачей. Сейчас надзорные ведомства проверят, насколько легально люди там находились. В ИВС имеют право держать не более десяти суток в месяц. Запрета на вывоз в ИВС нет, этим и пользуются. И еще это один из способов разгрузить переполненные СИЗО. И ФСИН довольна, и следователи. Все, кроме заключенных. Но на них никто не смотрит.

- А как же тогда общественники? Почему они не обратили на это внимание?

- К сожалению, у нас отсутствует система общественного контроля. С этим большие проблемы. Единицы в наблюдательных комиссиях что-то делают, работают, проверяют условия содержания заключенных, соблюдение их прав. Единицы! Хотя зачастую там десятки человек. Ничтожный совершенно процент. При этом формирование общественных наблюдательных комиссий зачастую непрозрачно, и часто с участием сотрудников ФСИН и МВД. Если что-то не устраивает, тебя заворачивают, когда идет формирование ОНК. То же самое и с общественными советами. Там всегда люди в своем большинстве, которые лояльны на 99,9 % к руководству того или иного управления МВД. То есть это люди, которые не заинтересованы приходить и находить нарушения. Они приходят, попили чаю с начальством – и ушли. Если бы члены ОНК или общественного совета пришли бы с проверкой, увидели те или иные нарушения, увидели, что человек там долго содержится, задали бы вопрос. И, может быть, ситуация была бы разрешена. Потому что сейчас была информация в СМИ, что подозреваемые там постоянно содержались. С чего это они там постоянно содержаться! Не имеют права их там постоянно держать!

- Можно ли вообще сбежать из ИВС без помощи надзирателей?

- Сейчас большой недостаток кадров. Зачастую в СИЗО может быть один надзиратель на два этажа. В ИВС недостаток кадров тоже может быть. И поэтому мы имеем основную проблему обеспечения безопасности. Там, конечно, должен быть кто-то. Насколько я знаю, не менее двух человек человек дежурят в изоляторе временного содержания. И более того, должен быть отдельный вход под ИВС. Все закрывается. Кнопка дежурного. Дежурный выпускает, запускает людей. Много ключей. Камеры. Вообще непонятно, как они выбрались оттуда. Вероятно, что не соблюдался порядок при постройке ИВС, то есть он был построен без соблюдения нужных норм. Как там можно было открутить замок внешний – это отдельная тема для разговора. Либо сотрудник действительно мог заснуть. Но почему он был один? Их же должно быть как минимум двое! Если там всего один сотрудник, то есть вопросы и к руководству. Один человек и много бандитов. Вы же просто подвергаете риску человека! Может, кто-то сам ушел. И тогда можно говорить о халатности сотрудника в этом вопросе.

- Какое наказание ждет сбежавших?

- Им дополнительно за побег накинут срок. Отдельно будет стоять вопрос, каких задержат. Если они сдадутся спокойно, это одно дело. Другое дело, если они будут сопротивляться полицейским, может быть, оружие раздобудут. И здесь может быть отдельная уголовная статья. Есть примеры, когда сбежавшие сопротивляются. Один из них обвинен в особо тяжком преступлении. Ему и так грозит срок за пожизненное убийство. Человеку терять нечего! Он реально может сопротивляться. Неизвестно, сможет ли он сдаться вообще. Может быть, его придется задерживать с помощью огнестрельного оружия, и тогда вообще не понятно. Если мы говорим конкретно, какая статья им может грозить, то это статья 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы». Наказывается сроком до четырех лет. Но если это группа была, и это произошло по предварительному сговору, то до пяти лет им могут накинуть к тому, что уже было.

- Наверняка, всех виноватых в том, что побег произошел, скоро накажут…

- Правоохранители будут разбираться, потому что инцидент из ряда вон выходящий. Мы помним побег группы GTA из Мособлсуда. Но тогда все закончилось попыткой. Они не смогли сбежать, а тут смогли. И один из этих преступников особо опасный. И неизвестно, пойдет ли он сейчас убивать. Но важно не только наказывать, а сделать еще и системные выводы. Обратить внимание на формирование ОНК. И усилить общественные советы независимыми и квалифицированными людьми. Чтобы в стране, наконец, появилась система независимого общественного контроля.

