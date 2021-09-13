Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди

Арестант Александр Мавриди, сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД РФ.

Мужчину задержали в московском районе Митино на улице Дубравной. Задержание было произведено сотрудниками уголовного розыска и ФСБ России при поддержке Росгвардии.

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Отмечается, что Мавриди оказывал активное сопротивление сотрудникам правопорядка. Он был доставлен в территориальное подразделение СК РФ.

Пятеро арестантов, включая Мавриди, совершили побег из ИВС в ночь на 6 августа. Самым опасным среди беглецов считался 50-летний Мавриди – его обвиняют в заказном убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя».

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ФОТО: МВД России
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