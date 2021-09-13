Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди
Арестант Александр Мавриди, сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД РФ.
Мужчину задержали в московском районе Митино на улице Дубравной. Задержание было произведено сотрудниками уголовного розыска и ФСБ России при поддержке Росгвардии.
Отмечается, что Мавриди оказывал активное сопротивление сотрудникам правопорядка. Он был доставлен в территориальное подразделение СК РФ.
Пятеро арестантов, включая Мавриди, совершили побег из ИВС в ночь на 6 августа. Самым опасным среди беглецов считался 50-летний Мавриди – его обвиняют в заказном убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова – владельца компании «Мясная империя».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди
- Блинкен: США восстанавливают возможности по борьбе с терроризмом
- В Афганистане прекратили деятельность более 150 СМИ
- Матч между «Ростовом» и «Краснодаром» закончился ничьей
- «Рубин» выиграл в матче РПЛ впервые за пять матчей
- Движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж возобновится с октября
- Ростуризм назвал сроки нового этапа кешбэка
- ЦБ объявил о готовности к внедрению цифрового рубля
- Экстренное предупреждение о грозе и ветре распространили в Москве
- Путин на полигоне наблюдал за стратегическими учениями «Запад-2021»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru