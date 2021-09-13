Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди

Арестант Александр Мавриди, сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД РФ.

Мужчину задержали в московском районе Митино на улице Дубравной. Задержание было произведено сотрудниками уголовного розыска и ФСБ России при поддержке Росгвардии.