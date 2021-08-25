МВД РФ увеличило вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди

Вознаграждение за помощь в розыске подозреваемого в убийстве Александра Мавриди увеличили до 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года мужчина, используя в качестве орудия преступления арбалет, совершил убийство на территории Московской области. Следствие считает, что именно Мавриди убил владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.

В ведомстве добавили, что кроме этого он обвиняется вымогательстве, незаконном лишений свободы и в побеге из-под стражи.



Всем, кто обратится в полицию с информацией о местонахождении Мавриди, МВД РФ гарантирует конфиденциальность и безопасность.

Ранее пятеро заключённых сбежали из ИВС в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Позже четверо из них были задержаны, в настоящее время на свободе остаётся только числе Мавриди.

