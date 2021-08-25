МВД РФ увеличило вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди
Вознаграждение за помощь в розыске подозреваемого в убийстве Александра Мавриди увеличили до 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Предварительно установлено, что в ноябре 2020 года мужчина, используя в качестве орудия преступления арбалет, совершил убийство на территории Московской области. Следствие считает, что именно Мавриди убил владельца «Мясной империи» Владимира Маругова.
В ведомстве добавили, что кроме этого он обвиняется вымогательстве, незаконном лишений свободы и в побеге из-под стражи.
Всем, кто обратится в полицию с информацией о местонахождении Мавриди, МВД РФ гарантирует конфиденциальность и безопасность.
Ранее пятеро заключённых сбежали из ИВС в подмосковной Истре в ночь на 6 августа. Позже четверо из них были задержаны, в настоящее время на свободе остаётся только числе Мавриди.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- МВД РФ увеличило вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди
- Вертолёт ВМС Мексики потерпел крушение
- Названы оптимальные варианты покупки жилья в Подмосковье
- МВД предложило изменить правила проверки водителей на алкоголь
- Более 360 афганцев с гражданством РФ эвакуированы из Афганистана
- До 93% населения Подмосковья обеспечены чистой водой
- Spotify объявил самую популярную песню лета в России
- СМИ: СК завел дело о взятках биткоинами в МПГУ
- Мясо, гречка и сахар подорожали в России
- В Таджикистане звание генерала впервые присвоено женщине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru