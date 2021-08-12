Шесть дней свободы. Почему сдался один из сбежавших из ИВС в Истре

В Московской области полиция задержала третьего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Он сдался полиции и доставлен в следственный отдел, сейчас его допрашивает следователь. Организатор побега Александр Мавриди и еще один заключенный пока остаются на свободе, их розыск продолжается.

Сдавшийся полиции заключенный может рассчитывать на минимальное наказание в случае сотрудничества со следствием, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров.

«У нас же есть договор со следствием. Если преступник, который в любом случае получит дополнительное наказание за побег, даст правдивые показания об организаторе и помощниках, то срок снизят. Я думаю, что он надеется, что следствие, а потом и суд сделает все, чтобы он получил минимум наказания, которое ему положено за побег». – объяснил он.

При этом, по словам Гончарова, организатор побега Александр Мавриди, подозреваемый в громком убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, не будет сдаваться полиции ни при каких обстоятельствах, а «будет бегать до конца».

Ветеран «Альфы» также отметил, что для Мавриди не составит труда сделать поддельные документы, по которым он сможет проживать на территории России, а вот пересечь границу будет не так просто.