Шесть дней свободы. Почему сдался один из сбежавших из ИВС в Истре
Ветеран "Альфы" Сергей Гончаров уверен, что сдавшийся полиции заключенный рассчитывает на снисхождение суда, а организатор побега при этом будет «бегать до конца».
В Московской области полиция задержала третьего участника побега из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре. Он сдался полиции и доставлен в следственный отдел, сейчас его допрашивает следователь. Организатор побега Александр Мавриди и еще один заключенный пока остаются на свободе, их розыск продолжается.
Сдавшийся полиции заключенный может рассчитывать на минимальное наказание в случае сотрудничества со следствием, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник Сергей Гончаров.
«У нас же есть договор со следствием. Если преступник, который в любом случае получит дополнительное наказание за побег, даст правдивые показания об организаторе и помощниках, то срок снизят. Я думаю, что он надеется, что следствие, а потом и суд сделает все, чтобы он получил минимум наказания, которое ему положено за побег». – объяснил он.
При этом, по словам Гончарова, организатор побега Александр Мавриди, подозреваемый в громком убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, не будет сдаваться полиции ни при каких обстоятельствах, а «будет бегать до конца».
Ветеран «Альфы» также отметил, что для Мавриди не составит труда сделать поддельные документы, по которым он сможет проживать на территории России, а вот пересечь границу будет не так просто.
«На сегодняшний момент подделку документов сделать возможно, но вопрос в том, пересечет ли он с поддельными документами границу. Я думаю, что на сегодняшний момент наша граница и технически, и физически охраняется достаточно хорошо. Совершенно понятно, что он может сделать поддельные документы для проживания в России», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Гончаров подчеркнул, что такой побег совершить без помощи работников изолятора, невозможно, поэтому правоохранителям предстоит выяснить, кто помог заключенным.
«Такой побег из нашей тюремной системы без участия людей, которые осуществляют охрану арестантов или какие-то другие функции, невозможен, что, я думаю, в ближайшем будущем следствие докажет. Говорить о том, что они сами покинули территорию охраняемого объекта, нельзя. В этом было участие людей, которые помогли заключенным сбежать», - добавил он.
Напомним, побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре произошел в ночь на 6 августа.
Важно не только наказать виновных в побеге, но и сделать системные выводы, заявил ранее вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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