Прикрыли лавочку. В России ежегодно отмывали миллиарды рублей, прикрываясь бездомными животными

Владимир Бурматов рассказал о поправках, направленных на защиту животных, которые прикроют деятельность коррупционеров. 

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН рассказал, как недобросовестные чиновники зарабатывают на бездомных животных.

«Раньше это был коррупционный бизнес, растаскивали по карманам миллиарды рублей ежегодно. Все контракты, которые заключались на убийство животных, их сумма составлял более 2 миллиардов рублей в год. На эти деньги можно построить 100 приютов за один год. Проблема была бы решена, если бы деньги не воровали. В Бурятии, например, 30 миллионов рублей было потрачено на убийство 9 тысяч собак. Там столько нет собак, это очевидно. Во-первых, это нарушение – убивать животных нельзя, во-вторых, это мошенничество. Бездомные животные не должны находиться на улице, должны быть в приютах. В Москве система работает эффективно, даже Сергей Семенович взял себе из приюта собаку. Я тоже взял. Самые надежные друзья из приюта», - отметил Бурматов.

В России введут штрафы за выброшенных на улицу животных

Ранее депутат заявил НСН, что необходимо вводить не только уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, но и административную, которая позволит наказывать и несовершеннолетних граждан,

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Жестокое Обращение С Животными
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры