Прикрыли лавочку. В России ежегодно отмывали миллиарды рублей, прикрываясь бездомными животными

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН рассказал, как недобросовестные чиновники зарабатывают на бездомных животных.

«Раньше это был коррупционный бизнес, растаскивали по карманам миллиарды рублей ежегодно. Все контракты, которые заключались на убийство животных, их сумма составлял более 2 миллиардов рублей в год. На эти деньги можно построить 100 приютов за один год. Проблема была бы решена, если бы деньги не воровали. В Бурятии, например, 30 миллионов рублей было потрачено на убийство 9 тысяч собак. Там столько нет собак, это очевидно. Во-первых, это нарушение – убивать животных нельзя, во-вторых, это мошенничество. Бездомные животные не должны находиться на улице, должны быть в приютах. В Москве система работает эффективно, даже Сергей Семенович взял себе из приюта собаку. Я тоже взял. Самые надежные друзья из приюта», - отметил Бурматов.