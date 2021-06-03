В России введут штрафы за выброшенных на улицу животных
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН рассказал, что россияне теперь не смогут просто так оставить своего питомца на улице.
Россиянам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за оставление домашнего питомца на улице, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН.
«Есть правовой вакуум в области административных нарушений. Не установлена ответственность за ряд правонарушений. Регулирование численности безнадзорных животных затруднено. Если сегодня человек решит выкинуть своего питомца – ему за это ничего не будет. Это проблема. Штрафы будут составлять до 30 тысяч рублей», - отметил Бурматов.
Ранее президент Путин подписал закон, запрещающий забирать домашних животных у должников. Согласно новому документу, приставы не смогут изъять у должника домашних животных, которые являются домашними питомцами и не используются в коммерческой деятельности.
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