В России введут штрафы за выброшенных на улицу животных

«Есть правовой вакуум в области административных нарушений. Не установлена ответственность за ряд правонарушений. Регулирование численности безнадзорных животных затруднено. Если сегодня человек решит выкинуть своего питомца – ему за это ничего не будет. Это проблема. Штрафы будут составлять до 30 тысяч рублей», - отметил Бурматов.

Ранее президент Путин подписал закон, запрещающий забирать домашних животных у должников. Согласно новому документу, приставы не смогут изъять у должника домашних животных, которые являются домашними питомцами и не используются в коммерческой деятельности.