В России введут штрафы за выброшенных на улицу животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН рассказал, что россияне теперь не смогут просто так оставить своего питомца на улице.

Россиянам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей за оставление домашнего питомца на улице, заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов на брифинге в пресс-центре НСН.

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«Есть правовой вакуум в области административных нарушений. Не установлена ответственность за ряд правонарушений. Регулирование численности безнадзорных животных затруднено. Если сегодня человек решит выкинуть своего питомца – ему за это ничего не будет. Это проблема. Штрафы будут составлять до 30 тысяч рублей», - отметил Бурматов.

Ранее президент Путин подписал закон, запрещающий забирать домашних животных у должников. Согласно новому документу, приставы не смогут изъять у должника домашних животных, которые являются домашними питомцами и не используются в коммерческой деятельности.

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ФОТО: pixabay.com
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